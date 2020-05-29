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В Киеве возобновляют работу пригородные электрички: как теперь они будут ездить

29 мая, 12:56

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

На станциях открываются кассы, а на перонах будут следить за масочным режимом

В понедельник, 1 июня, возобновляется движение пригородных электропоездов, соединяющих столичный регион с Киевом.

"Это позволит разгрузить пассажиропоток в маршрутках: появляется альтернативная возможность добраться до столицы и домой", – сообщил начальник железнодорожной станции "Буча" Василий Сюркель.

По данным Бучанского горсовета, первая электричка из города будет отправляться в Киев в 5.59, в часы пик планируется пять поездов и столько же в вечерние часы. Сотрудники железной дороги готовят помещения: наносят "разметку" для соблюдения дистанции. Также начинают работу касы по продаже билетов. А контролеры, работающие на перронах станций, будут следить за соблюдением масочного режима.

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Ранее мы сообщали, что городская электричка в Киеве возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.

Пока "Укрзализныця" планирует запуск 42 поездов, из которых 10 – Интерсити+ и 32 – дальнего следования. На эти поезда уже в ближайшие дни будет открыта продажа билетов.

Кроме того, новости "Сегодня" побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина:

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Киев Укрзализныця электричка движение Буча городская электричка

Источник: Сегодня

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