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Грядут пробки: в центре Киева на месяц ограничивают движение

28 февраля, 14:26

Наталья Руда

На улице Никольско-Ботанической ограничат движение до 31 марта

В Киеве с 28 февраля по 31 марта на улице Никольско-Ботанической ограничивают движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

Так, на улице, которая расположена в центре города, начался второй этап капитального ремонта.

Во время проведения работ заменят покрытие проезжей части, тротуаров, обновят ливневую канализацию.

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Напомним, в конце прошлого года было открыто движение по эстакаде Шулявского путепровода, съезды же еще не построены.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

При этом идет ремонт и на Борщаговском путепроводе.

Тем временем, специалисты "Киевавтодормоста" начали дополнительные обследования киевских путепроводов. Сейчас такие работы ведутся на трамвайном путепроводе над проспектом Шухевича и на сооружении вблизи станции метро "Харьковская". Первоначально специалисты проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта. Сейчас в Киеве 101 такое сооружение.

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транспорт Киев ремонт

Источник: Сегодня

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