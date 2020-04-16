Пробки на въезде в Киев: где сложнее всего попасть в город

На правом берегу - большие заторы почти на всех постах, на левом - сложно, но возможно

В Киев теперь попасть сложнее, жалуются водители. Из-за санитарных КПП, которые с сегодняшнего дня, 16 апреля, работают на въездах в столицу, движение в местах 9 контрольных пунктов ограничено: проезд частично перекрыли, чтобы была возможность проверить проезжающий транспорт. Напомним, они заработали сегодня после полудня.

И если днем пробки были относительно небольшими, ближе к вечеру ситуация стала сложнее. Так, большая пробка наблюдается на Житомирском шоссе после выезда со Стоянки в направлении Киева.

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Также – на Большой Окружной, в районе пересечения с Городской улицей. Со стороны Вышгорода – пробка на несколько километров, вплоть до поста ГАИ и начала улицы Богатырской, и на Минском проспекте до пересечения с Большой Кольцевой. Также затор – на выезде из Новоселок в направлении Теремков.

На Левом берегу – относительно небольшой затор на въезде возле КПП в районе Быковни (Броварской проспект). А въезд со стороны Пролисок по Бориспольскому шоссе – с минимальными задержками.

Напомним, в Киеве сегодня днем, 16 апреля, на въездах в город заработали 9 постов, на которых будут измерять температуру у водителей и пассажиров, которые въезжают в Киев. Чиновники КГГА показали, как это будет происходить на Житомирском шоссе.

Санитарные КПП размещены по следующим адресам:

ул. Богатырская, 32-Е;

Броварской проспект;

Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

Житомирское шоссе;

Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

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Ранее сообщалось, что на Пасху в Киевской области вводится "комендантский час" – с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Отметим, что карантин в Украине продлится по меньшей мере до 24 апреля. Подробности смотрите в сюжете:

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