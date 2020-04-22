Пробки в Киеве: где ремонтируют дороги и какие улицы лучше объезжать

С отменой усиленных мер контроля на въездах в Киев ситуация с проездом в столице нормализовалась и утром, 22 апреля, в городе наблюдаются незначительные пробки, однако проблемы с проездом есть в нескольких районах.

Согласно данным сервиса Google maps, проезд усложнен на Большой Окружной в районе выезда из Вишневого. Небольшие тянучки есть на проспекте Любомира Гузара и улице Вадима Гетьмана, улице Елены Телиги и на Северном мосту. Кроме того, в нескольких районах произошли аварии.

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Вместе с тем, на ряде участков дорог проезд ограничен в связи с ремонтными работами. Согласно данным "Киевавтодора", частично ограничено движение до 21:00 17 мая на улице Малевича, где обновляют асфальт между улицами Федорова и Лабораторной.

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Также до 21:00 23 апреля частично ограничено движение на Антоновича. Там обновляют асфальт на участке между Немецкой и Загородней.

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Тем временем на улице Шота Руставели частично ограничено движение до 17:00 23 апреля. Там обновляют дорогу на участке между улицами Саксаганского и Бассейной. В целом же работы планируют завершить до 31 мая, поэтому дорогу будут еще перекрывать.

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Напомним, не так давно в Киеве провалился асфальт в районе Кардач.

Также зимой на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв на теплотрассе. В результате ЧП на дороге вырыли огромный котлован. Причиной этой аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

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