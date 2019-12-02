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Пробки в Киеве: парализованы мосты и въезды в город

2 декабря, 09:23

В городе произошло более 13 аварий

В Киеве утром в понедельник, 2 декабря, наблюдаются традиционные пробки. Как следует из данных Google Maps, в городе зафиксировано более 13 ДТП.

В частности, движение затруднено на переправах через Днепр – проблемы наблюдаются на проспекте Бажана, Южном и Дарницком мостах, на мосту Патона и его развязках, небольшие тянучки есть на мосту Метро и на Северном мосту.

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Кроме того, в заторах Набережное шоссе, Подол, улица Богатырская, проспекты Героев Сталинграда и Скляренко.

Также приличные пробки на въезде со стороны Пущи-Водицы, Вишневого, на Одесской трассе.

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Напомним, в Киеве с 7 ноября ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонны в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Отметим, что по будням в столице наблюдаются серьезные пробки не только из-за большого потока транспорта, но и в результате ремонтов на важных транспортных артериях. В частности, на Шулявском и Борщаговском путепроводах.

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транспорт Киев пробки

Источник: Сегодня

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