Прощай, метро: как жизнь без подземки повлияет на Киев

В столице сегодня, 17 марта, работа Киевского метрополитена будет остановлена в 23:00. Напомним, такое решение было принято Кабмином, чтобы не допустить распространения инфекции коронавируса.

Как горожане будут жить без метро, пока непонятно. Многие уже просматривают маршруты движения наземного транспорта, чтобы с пересадками добраться на работу. А некоторые ищут попутчиков, чтобы в складчину ездить с левого на правый берег и наоборот. Молодые люди просто фотографируются на станциях подземки и выкладывают в социальных сетях фото с подписями: "Прощай, метро!". Мы собрали мнение экспертов на тему: правильно ли поступили власти, остановив работу метрополитена в столице.

По мнению экспертов, жизнь в Киеве без метро во многом зависит от того, как столичные власти проработают альтернативные маршруты наземного транспорта, которые обеспечат транспортное сообщение между левым и правым берегами Киева.

"Пока такой информации столичные чиновники не обнародовали. А это, в свою очередь, может причинить большие неудобства для горожан. Например, южная и центральная часть левого берега Киева (микрорайоны: Позняки, Осокорки, Харьковский массив, Русановка, Березняки, Дарница) связаны с правым берегом столицы в основном только метрополитеном. Наземного транспорта и регулярных маршрутов там недостаточно, чтобы вывезти всех желающих. Увы, пока никаких сигналов от городской власти по этому поводу нет", – рассказывает сайту "Сегодня" Александр Кава, эксперт по транспорту.

Напомним, что сегодня чиновники КГГА сообщили, что в наземный транспорт не будут пускать пассажиров без масок. Транспорт будет перевозить не больше 10 человек в салоне. Количество пассажиров в салонах транспорта будет контролировать Госпродпотребслужба и полиция.

По словам Николая Поворозника, первого замглавы КГГА, количество маршрутов или подвижного состава наземного транспорта увеличиваться не будет.

"Количество автобусов и троллейбусов увеличивать не будем, поскольку все горожане должны оставаться дома за исключением тех, кому необходимо быть на работе. Для работников стратегических предприятий пищевой или оборонной промышленности, "Киевводоканала", "Киевтеплоэнерго" и других будут разработаны специальные маршруты для подвоза к месту работы и с соблюдением всех норм санитарной и эпидемической безопасности", – добавил Николай Поворозник.

Эксперты скептически настроены по поводу контроля полицией и Госпродпотребслужбой количества пассажиров в салонах автобусов и троллейбусов.

"Я считаю, что приостановление работы столичного метрополитена не совсем правильное. Ни в одном из европейских городов работа подземки из-за угрозы опасного вируса не прекращалась. В Киеве есть достаточно много предприятий, которые продолжают работать. И люди не всегда живут в пешей доступности от места работы. Это и государственные чиновники, сотрудники поликлиник, работники хлебозаводов, молокозаводов, сотрудники коммунальных служб. Им же нужно как-то добираться к рабочим местам! Отмечу, что также приостановлено движение пригородных электропоездов. Но ведь огромное количество людей приезжало на работу в Киев именно на электричках. То есть, идея остановить работу метрополитена и электричек как бы в тренде и имеет благородный мотив – остановить распространение инфекции. Но чиновниками абсолютно не продуманы детали реализации этого плана борьбы с угрозой коронавируса", – считает Александр Кава.

Эксперт Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города", также считает решение о закрытии метрополитена неправильным.

"Если люди пересядут с метро в троллейбус, автобус, трамвай или в маршрутку, то риск заражения коронавирусом абсолютно не станет меньшим. Метрополитен перевозит ежедневно 1,5 миллиона пассажиров. Если попытаться пересадить всех пассажиров в маршрутки и автобусы, то они просто физически туда не поместятся. Я не вижу в этом решении ни логики, ни технического решения проблемы. Это просто как акт отчаяния… Когда люди не знают, что им делать, то они начинают в каких-то административных судорогах делать хоть что-то, лишь бы потом не говорили, что они ничего не делали", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Сергиенко.

Он добавляет, что такое решение сомнительное и с юридической точки зрения.

"Метрополитен – это коммунальное предприятие, которое принадлежит киевлянам. Мне, например, непонятно, почему Кабинет министров решил распоряжаться коммунальным имуществом. Тем более, если в стране не введено чрезвычайное положение. А так это просто юридическое несоответствие, но из-за него будут страдать тысячи киевлян", – уверен Александр Сергиенко.

Впрочем, некоторые эксперты считают действия властей абсолютно своевременными.

"Закрытие метрополитена – это вынужденная, но необходимая мера. В угрожающей ситуации, которая сложилась, такое мероприятие целиком себя оправдывает. Такой непопулярный шаг – закрыть подземку, призван минимизировать скопления людей и соответственно уменьшить распространение вируса. Практика показывает, что жесткие и своевременные меры – спасают жизни. Нам нужно действовать на упреждение. Конечно, такое мероприятие как закрытие метро – непопулярно. В этой ситуации работодатели должны перевести максимальное количество людей на удаленный режим работы. Я считаю, что изоляция – лучший способ не допустить распространения вируса", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Вовченко, президент института реформ и развития Киева.

Как сообщалось, киевская городская электричка с полудня 18 марта прекращает перевозку пассажиров. Похожие ограничения сейчас вводятся по всей Украине. Так, с 18 марта, согласно решению Кабмина, будут прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородных, междугородных и международных автобусах. При этом общественный транспорт внутри городов будет перевозить не более 10 пассажиров одновременно.

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