Прощай, жетон: как менялась система оплаты проезда в метро Киева за все годы его существования

За проезд в метро киевляне платили всего 5 копеек и кроме привычных пользовались красными и прозрачными жетонами

/ Фото: Александр Марущак

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С 30 октября Киев должен был отказаться отиспользования жетонов и бумажных билетов в городском транспорте. Однако за пять дней до этой даты КГГА приняло решение перенестиперенести запуск единого электронного билета на 1 апреля следующего года. Таким образом пользоваться бумажными билетами в наземном транспорте и жетонами в метро киевляне смогут еще до 31 марта 2020 года. Сайт "Сегодня" изучил, как менялась система оплаты проезда в киевском метрополитене.

С первого дня начала работы столичной подземки (6 ноября 1960 года) киевляне оплачивали проезд в метро по бумажным билетам. Разовая поездка тогда стоила 50 копеек. Каждый билет должен был быть погашен контролером, из-за чего на входе в подземку выстраивались очереди.

Лишь спустя два года киевский метрополитен оборудовали автоматическими контрольными пунктами на турникетах. Пассажиры бросали монеты в проем и проходили на станции. Впрочем, бумажные билеты еще долго использовались в метрополитене, как вспомогательный способ оплаты проезда.

После денежной реформы в 1961 году стоимость проезда в метро снизилась и составляла 5 копеек. Для оплаты проезда принимались монеты соответствующего номинала. Такая стоимость проезда не менялась почти 30 лет – до 1990 года!

1 октября 1992 года ввели первые металлические жетоны, параллельно с которыми для оплаты принимались бумажные талоны. Металлические жетоны изготавливались из медных сплавов. Их делали на заводе порошковой металлургии в Броварах.

Кстати, в музее Киевского метрополитена, который расположен в административном здании на проспекте Победы, можно увидеть целое ожерелье из десятков металлических жетонов, которые когда-то служили для оплаты проезда.

"Такое необычное ожерелье музею Киевского метрополитена подарили фанаты подземки. Уже даже точно неизвестно – кто и когда сделал это ожерелье из жетонов. Я, например, одеваю этот музейный экспонат, когда иду на важные мероприятия в подземке. Оно уже стало как талисман. Потом, конечно же сдаю его обратно в музей, где оно хранится", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

6 декабря 1992 года стоимость проезда снова увеличилась и на этот раз до 5 карбованцев. Оплачивали проезд металлическими жетонами и бумажными талонами. Кстати, тогда у киевлян появилась традиция впрок запасаться жетонами, чтобы пользоваться ими в случае подорожания стоимости проезда. Но наивные граждане не предполагали, что жетоны тоже поменяют. 5 июня 1993 года ввели новые металлические жетоны – они были меньшего объема. На жетонах красовался символ Киева – ветка каштана. Позже на жетонах начали гравировать рекламу, в основном банков, которые действовали тогда в стране.

В ноябре 1993 года для оплаты внедрили первые картонные карточки с магнитным носителем. А с 20 апреля 1994 года появились первые пластиковые жетоны синего цвета. Металлические жетоны постепенно выводятся из оборота. На пластиковых жетонах помимо символа Киева – ветки каштана – размещалась разная реклама.

"Киевский метрополитен использует пластиковые жетоны с 1994 года. Кроме привычных зеленых и синих жетонов для оплаты проезда в 90-х годах вводили жетоны красного цвета. Делалось это в качестве эксперимента, но красные жетоны не прижились в метро. Также были и прозрачные жетоны, теперь их можно увидеть только в нашем музее", – добавляет Наталья Макогон.

В марте 1995 года в подземке ввели первые пластиковые карточки с магнитным носителем. Параллельно действовали пластиковые жетоны синего цвета. Их, кстати, очень часто подделывали. Киевские правоохранители даже разоблачали и задерживали аферистов, которые умудрялись зарабатывать огромные средства на продаже поддельных проездных. Их было очень тяжело отличить от настоящих.

2 сентября 1996 года Украина перешла на гривни (100 000 карбованцев = 1 гривня). Стоимость разовой поездки в киевском метрополитене составляла 20 копеек. Тогда же были запущены для оплаты проезда в метро пластиковые карточки с широкой магнитной лентой. Но радовались киевляне недолго. Уже с 1 октября 1996 года разовый проезд в метрополитене подорожал на 50% – до 30 копеек. В ноябре 1997 года в метрополитене запустили первые студенческие пластиковые карты с магнитным носителем и на всех картах применили элементы защиты: с марта – голограммы, а с августа – код карточки на каждый месяц.

19 марта 2000 года проезд снова дорожает – до 50 копеек. В связи с переходом на новый тариф изменился и цвет пластиковых жетонов – ввели зеленые, а синие постепенно выводились из оборота. Тогда же внедрили первые ученические пластиковые карточки для оплаты проезда.

В 2003 году в метрополитене Киева начали исследовательское испытание первых бесконтактных карточек для оплаты проезда. А 5 апреля 2004 года первые такие карточки выдали сотрудникам метрополитена. 26 декабря 2005 года ввели первые бесконтактные карточки на количество поездок. 1 ноября 2007 года были введены первые бесконтактные карточки на 15 и 30 дней со дня активации – первого прохода пассажира через турникет. Восемь лет стоимость проезда в Киевском метрополитене не менялась и составляла50 копеек. Пока в 2008 году не выросла сразу в 4 раза – до 2 гривен. В связи с переходом на новый тариф в кассы вернулись жетоны синего цвета.

31 января 2009 года стоимость проезда снизили до 1,7 гривен. Власти, пояснили, что поспешили с подорожанием. Но 6 сентября 2010 года стоимость разовой поездки в метро снова увеличили до 2 гривен. С 2015 года появилась возможность оплачивать проезд банковскими картами. А в 2017 году в кассах подземки изменили правила продажи жетонов. По новым требованиям их начали продавать не больше 1 жетона в руки.

"Это до сих пор страшно неудобно, когда приезжаешь с семьей из четырех человек в Киев. Всем нужно толпиться возле кассы, поскольку кассир не верит, что я покупаю жетоны на четырех человек. Я поясняю, что нам еще нужно будет ехать в подземке обратно домой и со стороны это выглядит как унижение", – жалуется Виктор Блюмков, житель Житомира.

В метрополитене поясняют, что так пытаются отучить горожан пользоваться жетонами. Но люди по привычке стоят за ними у касс, создавая огромные очереди. Особенно сильно это заметно на станции метро "Вокзальная", где очередь за жетонами выстраивается за несколько десятков метров от станции.

14 июля 2018 года власти внезапно подняли стоимость проезда в метро до 8 гривен (те, кто пользуется бесконтактными карточками зеленого цвета, могут кататься в подземке по 6,50 грн, если покупают сразу 50 поездок). В кассах заменили жетоны, и мы до сих пор пользуемся пластиком зеленого цвета.

Как заверяют в метро, несмотря на временную отсрочку по вводу электронного билета (пять месяцев), жетоны будут выводиться из оборота, а касс, где их продают с каждым месяцем будет все меньше.

"Постепенно в кассах метро и в специальных автоматах будут продаваться билеты с Q-кодом для разовой поездки в метро. Они заменят жетоны. Пластик будет выводиться из оборота. В 10 кассах метрополитена уже не продают жетоны. Мы просим граждан отказаться от использования жетонов. Люди должны понимать, что, пользуясь карточкой, им не нужно будет стоять в огромных очередях за жетонами, а быстро проходить на станцию", – добавляет Макогон.

Когда пластиковые жетоны полностью выведут из эксплуатации – их опишут и сдадут на переработку. Произойдет это, вероятней всего, после 1 апреля следующего года.

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