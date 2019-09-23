Ремонт Борщаговского моста в Киеве: рабочие сомневаются, что скоростной трамвай запустят вовремя

Рабочие не могут утверждать, что движение трамвая восстановят первого октября

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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На Борщаговском мосту на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса открыли одну полосу для автотранспорта в сторону центра города. "Сегодня" проверили стройку и узнали, когда запустят скоростной трамвай.

Капитальный ремонт Борщаговского путепровода начался в конце июня этого года. Строители трудятся тут круглосуточно. Тут продолжается демонтаж старых балок и опор путепровода, рабочие устанавливают рельсы для скоростного трамвая.

Под переправой разобрали аварийные опоры, теперь вместо них — временные металлические подпорки.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Строители рассказывают, что на мосту уложили новые деформационные швы, благодаря которым вибрации от машин почти не ощущаются. Рабочие предложили нам их проверить. Пришлось лечь на шов и послушать, как он вибрирует при большом потоке транспорта. Действительно, даже при проезде фур шума почти нет. А раньше транспорт издавал страшный грохот, пугая водителей. Из-за этого они старались объезжать опасный мост.

"По новой полосе удобно ехать, но скорее бы открыли все полосы и трамвай. Пробки тут жуткие", — поделился с нами таксист Олег Середа.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В КГГА обещают запустить скоростной уже первого октября, но рабочие сомневаются, что успеют.

"График графиком, но есть непредвиденные ситуации, так что мы не можем утверждать, что движение трамвая восстановим первого октября", — рассказал "Сегодня" один из них.

Действительно, без ЧП на объекте не обошлось. 20 сентября во время монтажа барьерного ограждения здесь рухнул автокран. К счастью, никто не пострадал.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Это техника подрядчика, мы уже начали служебное расследование", — прокомментировали происшествие в КК "Киевавтодор".

Вчера автокран уже работал — укладывал рельсы на трамвайное полотно.

А вот под переправой бардак. Здесь кое-как обустроили деревянную лестницу, которая ведет к станции горэлектрички "Борщаговская". Доступ к бетонной лестнице закрыт — она в аварийном состоянии. Под переправой образовалась огромная свалка из кусков бетона и металла, которую уже облюбовали ромы. Один из них, переодевшись в костюм спасателя, собирал куски металла вместе с детьми. При виде нас все удрали.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Напомним, вторую автополосу по направлению к центру города должны открыть к концу этого года. Второй этап ремонта начнут с весны 2020-го, починят полосы путепровода в сторону Окружной дороги. Стоимость работ — 443 млн грн.

Ранее мы показывали фото Борщаговского путепровода, который превратился в решето.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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