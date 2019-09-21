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В Киеве открыли движение для машин по Борщаговскому путепроводу (видео)

21 сентября, 10:42

Трамвай обещаю пустить до 1 октября

В Киеве рано утром в субботу, 21 сентября, на Борщаговском путепроводе восстановили движение автотранспорта – открыли одну полосу в направлении центра, а из центра открыли две полосы. Об этом сообщают пользователи в паблике "Борщаговка" в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

При этом работы на трамвайных путях еще продолжаются. Так, были установлены опоры освещения и контактной сети трамвая, установлена значительная часть стоек автоотбойника, сделаны примыкания асфальта моста к полотну проспектов Комарова и Курбаса, заменены аварийные ригели наружных балок. Тем временем на проспекте Комарова устанавливают гранитный бордюр у трамвайной линии.

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Как ранее сообщали в Коммунальной корпорации "Киевавтодор", в течение недели будут демонтированы два временных трамвайных переезда и соединено трамвайное полотно на путепроводе с тем, которое за его пределами. Также там обещали, что до 1 октября на Борщаговке восстановят движение скоростного трамвая.

Отметим, Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото путепровода, который превратился в решето.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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Киев мост Борщаговка путепровод

Источник: Сегодня

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