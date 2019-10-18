Ремонт Дарницкой площади в Киеве: появилась схема объезда

Дарницкую площадь будут перекрывать в связи с ремонтом две ночи подряд

Фото из архивов "Сегодня"

Коммунальщики опубликовали схему объезда Дарницкой площади, где две ночи подряд будут перекрывать движение транспорта – с 22:00 18 октября до 09:00 19 октября, а также с 22:00 19 октября по 9:00 20 октября.

В "Киевавтодоре" отметили, что проезды будут открывать постепенно. Так, около 2:00 19 октября откроют выезд с Харьковского шоссе на улицы Сергиенко и Пражскую.

Также возможны ограничения движения ночью 21 октября, о чем будет сообщено дополнительно.

Реклама

В тренде Задержание "Троещинского маньяка" в Киеве: появились новые подробности от полиции и видео

В ночь на 19 октября можно будет пользоваться следующими маршрутами движения:

просп. Гагарина – б-р Верховной Рады – ул. Вифлеемская – просп. Соборности (в оба направления)

просп. Соборности – съезд с АЗС – разворот под путепроводом – ул. Тампере – б-р Верховной Рады – просп. Гагарина;

просп. Мира – б-р Верховной Рады – ул. Вифлеемская – просп. Соборности – Харьковское шоссе;

Харьковское шоссе – просп. Соборности – ул. Тампере – б-р Верховной Рады (выезды на просп. Мира, просп. Гагарина)

Харьковское шоссе – просп. Соборности – ул. Тампере – б-р Верховной Рады – ул. Строителей – ул. Сосюры – ул. Пражская;

ул. Пражская – ул. Сергиенко – ул. Сосюры – ул. Гагарина – б-р Верховной Рады – ул. Вифлеемская – просп. Соборности.

Напомним, что в марте в Киеве полностью было закрыто движение по Шулявскому путепроводу. В апреле мост (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается более чем в миллиард гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама