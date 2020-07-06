Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Ремонт и пробки: Кличко рассказал, когда откроют дороги возле Северного и Южного мостов (видео)

6 июля, 14:02

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Из-за дорожных работ на крупных магистралях возникают тянучки

До 10 августа в столице планируют полностью восстановить движение по развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. Об этом Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Много неудобств возникло из-за ремонта у Северного моста. Там продолжается асфальтирование развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. В течение ближайших нескольких дней там должны обустроить три слоя асфальта. До 10 августа движение по развязке планируем полностью восстановить", – сообщил Виталий Кличко.

Реклама

Он также показал видео, как идет ремонт этой развязки, а также обновление части улицы Ивана Франко. Его планируют завершить через две недели.

"Это исторический центр города, и мы его постепенно обновляем", – подчеркнул мэр.

Он сообщил, что начали работы еще на одной важной транспортной артерии – на Южном мосту. Там обновляют дорожное покрытие и приведут в порядок тротуары. Эти работы будут выполнять преимущественно в ночное время. Завершить их планируют до 30 августа.

"Вы знаете, что в наследство, кроме разбитых дорог, нам достались и аварийные мосты и путепроводы. Таких сегодня в городе почти 70. Некоторые из них не видели ремонта со времени построения. А это 50-60 лет. Вспомните, в каком состоянии был мост через Русановский пролив. Какими "уставшими" были путепроводы через улицу Богатырскую и Шулявский мост. Сегодня, также практически заново, мы строим Борщаговский путепровод. Давайте не забывать, что нагрузка на киевские мосты слишком велика. И почти весь транзитный транспорт, идущий с левого на правый берег и наоборот, следует через Киев. Ближайший мост через Днепр, через который может ехать грузовой транспорт, – в 300 км к югу от Киева. И тот тоже в аварийном состоянии", – отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось об аварийном состоянии моста Патона.

Реклама

Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трасса Одесса-Киев стоит в пробках, отдыхающие массово едут домой: фото
Трасса Одесса-Киев стоит в пробках, отдыхающие массово едут домой: фотоОдесса
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)Происшествия
Киевский аэропорт анонсировал масштабные увольнения: названа причина
Киевский аэропорт анонсировал масштабные увольнения: названа причинаТранспорт
Бросил камень в троллейбус и ранил женщину: новые подробности ЧП в Киеве
Бросил камень в троллейбус и ранил женщину: новые подробности ЧП в КиевеПроисшествия
В центр Киева из-за протестов стянули силовиков и предупредили о перебоях с транспортом
В центр Киева из-за протестов стянули силовиков и предупредили о перебоях с транспортомДругие новости
В Киеве с 1 июля отменят льготный проезд для приезжих
В Киеве с 1 июля отменят льготный проезд для приезжихТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять