Ремонт моста на Борщаговке: что уже сделали на аварийном путепроводе (фото)

На сегодня готово больше половины монолитной основы трамвайного пути

В сети опубликовали новые фотографии с ремонта аварийного путепровода на Борщаговке.

Так, на сегодня готово больше половины монолитной основы трамвайного пути, смонтирована половина рельсового полотна, заменены аварийные балки трамвайной части путепровода.

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Рельсы монтируют в специальную штрабу, предварительно покрыв гидроизоляционным составом бетонные поверхности. Также ближе к половине моста, со стороны центра, уже начали устанавливать гранитный бордюр.

Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото путепровода, который превратился в решето.

Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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