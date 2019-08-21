Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Ремонт моста на Борщаговке: что уже сделали на аварийном путепроводе (фото)

21 августа, 08:42

На сегодня готово больше половины монолитной основы трамвайного пути

В сети опубликовали новые фотографии с ремонта аварийного путепровода на Борщаговке.

Так, на сегодня готово больше половины монолитной основы трамвайного пути, смонтирована половина рельсового полотна, заменены аварийные балки трамвайной части путепровода.

Реклама

Рельсы монтируют в специальную штрабу, предварительно покрыв гидроизоляционным составом бетонные поверхности. Также ближе к половине моста, со стороны центра, уже начали устанавливать гранитный бордюр.

В тренде
Оккупанты запутывают следы: россиянам выдают паспорта "Л/ДНР", местным боевикам – РФ

Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото путепровода, который превратился в решето.

Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев борщаговка путепровод

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные воры
Зарабатывают за день до 100 тысяч гривен и играют в автоматы: как живут вокзальные ворыТранспорт
Киевское метро показало новые фото строительства подземки на Виноградарь
Киевское метро показало новые фото строительства подземки на ВиноградарьТранспорт
Стало известно, почему провалился асфальт возле Офиса президента в центре Киева (фото и видео)
Стало известно, почему провалился асфальт возле Офиса президента в центре Киева (фото и видео)Происшествия
В сети появилось видео, как в Киеве пассажиры толкают сломанный троллейбус
В сети появилось видео, как в Киеве пассажиры толкают сломанный троллейбусПроисшествия
В Киеве вандалы разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метро (видео)
В Киеве вандалы разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метро (видео)Происшествия
Ремонт аварийного путепровода на Борщаговке: появились новые фото
Ремонт аварийного путепровода на Борщаговке: появились новые фотоТранспорт

Новости партнеров

Loading...