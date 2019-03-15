Снос Шулявского моста: почему "забраковали" развязку Петрука

Строители сетуют, что забивать сваи пришлось бы вплотную к эскалаторам на станции метро

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня".

Снос Шулявского моста: почему "забраковали" развязку Петрука //smm.ollcdn.net/img/article/11778/6_main_new.1539006812.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11778/6_tn.1539006812.jpg 2019-03-15T12:23:00+02:00 Транспорт Строители сетуют, что забивать сваи пришлось бы вплотную к эскалаторам на станции метро

При реконструкции Шулявского моста в современных реалиях очень сложно реализовать проект Виктора Петрука, который понравился многим киевлянам. Дело в том, что сооружение могло задеть подземное пространство станции метро "Шулявская". Об этом главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник рассказал в интервью газете "Вечерний Киев".

"Неполный "листок клевера" двухуровневой развязки, которую мы строим, такой потому, чтобы не затронуть вестибюль станции "Шулявская". Кстати, по настоянию общественности, вариант Виктора Петрука тщательно прорабатывался, была проведена техническая экспертиза, и оказалось, что построить гигантское сооружение проблематично именно из-за метрополитена. Потому что сваи надо было бы погружать на расстоянии 2-3 метров от наклонных тоннелей эскалаторов станции и самого вестибюля станции. Кроме того, если воплощать замысел Петрука, но в соответствии с ГСН (Государственными строительными нормами. – Ред.), и делать правильные радиусы горизонтальных кривых развязки, то, опять же, пострадает сооружение метрополитена. Городу лучше все же сохранить метрополитен. Поэтому сегодня решено строить по утвержденному проекту", – объясняет Александр Здольник.

Напомним, 18 мая 2017 года в мэрии выбрали проект и собираются построить на Шулявке развязку-"клевер" с демонтажом части завода "Большевик". Многие жители с таким выбором не согласились, настаивая именно на трехуровневой развязке.

Тогда общественники Киева просили помощи с эффективной и компактной развязкой на Шулявском мосту, ради которой не придется сносить близлежащие здания.

"Историю Шулявского путепровода многие из вас знают. Он горел, сейчас он рушится, и у городских властей есть понимание – он эту зиму не переживет. Там построят новую развязку. Скорее всего, не очень удачную. Чтобы построить классический "клевер" или "бабочку" – нужно сносить пятый цех завода "Большевик". Не снесут. Это единственное место, где точат нарезные артиллерийские стволы для ВСУ. А значит, будет полуразвязка. Знаете, как на Южном мосту – если едешь с правого берега, на Столичное шоссе не съехать. А еще на Шулявке придется сносить жилую пятиэтажку. В общем, все как обычно у нас. Есть проблемы – а удачных решений нет", – написал в Facebook Сергей Гайдай.

Активист отметил, что инженер и специалист по транспортным инфраструктурам Виктор Петрук разработал и спроектировал уникальную, современную и эффективную развязку.

"И она идеально вписывается на Шулявку. И сносить ничего не надо. А еще эта развязка может подарить Шулявке два сквера – которые туда напрашиваются. В районе киностудии Довженко и напротив", – написал Гайдай.

В августе 2017 года киевляне поддержали петицию о строительстве трехуровневой развязки с разворотным кольцом на месте Шулявского путепровода, где 27 февраля обвалился огромный кусок бетона. За нее проголосовало больше 10 тыс. человек.

Как известно, до закрытия проезда по "уставшему" Шулявскому мосту остался один день. Напомним, его перекроют 16 марта, а уже 17-го начнутся демонтажные работы. Сейчас возле многострадального путепровода – немало строительной техники, также можно заметить временные дорожные знаки на стойках, которые будут показывать объезд и ограничение скоростного режима в месте ремонта.

На съезде с моста, расположенном вдоль нечетной стороны улицы Гетьмана, уже почти засыпали траншеи и начали восстанавливать дорогу – ее часть уже залита бетонной основой. Правда, проход для пешеходов здесь по-прежнему огражден, люди проходят по скверу возле поликлиники. Напомним, съезды с Шулявского моста закрыли 17 августа 2018 года, с тех пор там проходят ремонтные работы и укладка новых инженерных коммуникаций.

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