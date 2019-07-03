Ремонт Шулявского путепровода в Киеве: в КГГА заявили об осложнениях

По словам Виталия Кличко, процесс строительства нового моста затягивает торможение сноса пятого цеха завода "Большевик"

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Торможение вопроса о сносе пятого цеха завода "Большевик" будет затягивать процесс строительства Шулявского путепровода. На месте пятого цеха завода должны построить один из съездов с нового моста. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

Кличко заявил, что столичные власти будут переходить к более активным действиям.

"Нам нужно уложиться в сроки. Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и будет затягивать процесс строительства путепровода", - добавил мэр.

Напомним, в июне на строительстве нового Шулявского путепровода активизировались работы — на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

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