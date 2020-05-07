Сильный дождь подтопил в Киеве около 300 мест, а транспорт застыл в пробках

В Киеве дождь, который продолжается с вечера 6 мая, подтопил около 300 мест. При этом за ночь в городе выпала месячная норма осадков, сообщает "Киевавтодор".

Как пишет муниципальная газета "Вечерний Киев", коммунальщики заранее вывели на улицу специальный транспорт и спецтехнику, в частности, "особенное внимание" уделено участкам, которые уже были подтоплены ливнем несколько дней назад. Речь идет об Оболонском районе, Левобережке и площади Победы.

Кроме того, при подтоплениях жителей столиц просят звонить в испетчерскую "Киевавтодора" по телефону: 284-74-19.

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Вместе с тем, дождь также парализовал движение столичного транспорта. Как следует из данных Google Maps, в городе утром 7 мая наблюдаются серьезные пробки.

Так, проезд усложнен на проспекте Бажана, на Дарницом шоссе и Дарницком мосту, на мосту Патона и проспекте Соборности, на проспекте Гагарина и Дарницкой площади, на бульваре Перова и мосту Метро, на Северном мосту, проспекте Шухевича и улице Бальзака.

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Также не лучше ситуациия и на Оболони – скованы заторами проспект Сталинграда, улица Богатырская.

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Сложно проехать по проспектам Победы, Любомира Гузара, по улице Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко.

Также, по данным "Киевпастранса", есть перебои и в работе общественного транспорта. Так, утром трамваи №12 курсируют с отклонением от графика, так как на линии в направлении Пущи-Водицы упало дерево.

Напомним, ранее столица побила 129-летний "дождевой" рекорд – 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

Кроме того, сильный ливень и град, которые обрушились на Киев 4 мая, наделали немало беды в ряде районов города. Так, "поплыли" улицы Богдановская, Олеся Гончара, Ереванская, Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская, Кирпы и бульвар Перова.

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