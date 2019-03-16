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Снос Шулявского моста: как объехать большую стройку на троллейбусе и своем авто

Сегодня, 10:31

"Киевпастранс" изменил ряд популярных маршрутов, проходящих по улицах Гетьмана и Довженко

Фото: Василий Михальчук
Снос Шулявского моста: как объехать большую стройку на троллейбусе и своем авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e20/b51/5c7e20b5117a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e20/b51/5c7e20b5117a6.jpg Транспорт "Киевпастранс" изменил ряд популярных маршрутов, проходящих по улицах Гетьмана и Довженко

После того как полиция перекрыла движение по Шулявскому мосту, а дорожные рабочие активизировали подготовительную работу по демонтажу "уставшего" путепроповода, были изменены маршруты троллейбусов 21, 22, 27, 30 и 42, сообщает "Киевпастранс". Кроме того, вместо части "рогатых" временно будут задействованы автобусы.

Так, на время реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вадима Гетьмана – Александра Довженко и проспекта Победы (Шулявский путепровод) работу общественного транспорта организуют следующим образом:

  • движение троллейбусов маршрута № 22 будет организован как маршрут №22К "Аэропорт "Киев" – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод).

  • движение троллейбусов №27 "метро "Почайна" – железнодорожная станция "Киев-Волынский" будет организовано на двух участках:

№27К "Киев-Волынский – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)

№27А "Почайна" – ул. Дегтяревская"

  • движение троллейбусов №30 в обоих направлениях организуется по трассе:

от ул. Милославской до метро "Дорогожичи" по действующему маршруту, далее – ул. Ильенко – метро "Лукьяновская" – Воздухофлотский проспект – Севастопольская площадь – далее до ул. Кадетский Гай по действующему маршруту.

организуется движение временного троллейбусного маршрута №30К "ул. Милославская – ул. Дегтяревская"

  • появится временный троллейбусный маршрут №21К "ул. Кадетский гай – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)"

  • троллейбус №42 "метро "Лыбидская – ул. Дегтяревская" будет курсировать как троллейбусный маршрут №42Д "Лыбидская" – железнодорожная станция "Киев-Волынский"

  • запустят временный автобусный маршрут №27ТР "ул. Дегтяревская – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)".

Также по результатам утвержденной схемы организации дорожного движения внесены изменения в трассу движения автобусного маршрута №2 "ул. Булгакова – ул. Шолуденко".

В "Киевпастрансе" отметили, что пассажиры автобусов маршрута № 27ТР будут иметь право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, а пассажиры троллейбусов маршрутов №21К. 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д – проезда по месячным проездным для автобусов.

Для удобства пассажиров планируют организовать дополнительные остановки общественного транспорта в районе пересечения улиц Довженко и Цедика, пересечения ул. Нестерова и просп. Победы и ул. Гетьмана в районе Индустриального путепровода в направлении Севастопольской пл.

Кроме того, для создания благоприятных условий для разворота троллейбусов по Индустриальному путепроводу планируется перенести остановку по ул. Гетьмана, которая находится в районе Индустриального путепровода в направлении просп. Победы, обратно в направлении Севастопольской пл. 

Также напомним, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА опубликовал схему объезда перекрытого участка дороги.

Напомним, первая очередь реконструкции предполагает демонтаж моста до основания, а затем его полное восстановление. На это уйдет 17 месяцев.

Ранее мы писали, как печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.

Как только соцсети заполнились фото с ямами на путепроводе, здесь тут же начали противоаварийный ремонт асфальта.

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Тег объезд, шулявка, троллебус, шулявский мост

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