Снос Шулявского моста: как объехать большую стройку на троллейбусе и своем авто
"Киевпастранс" изменил ряд популярных маршрутов, проходящих по улицах Гетьмана и Довженко
После того как полиция перекрыла движение по Шулявскому мосту, а дорожные рабочие активизировали подготовительную работу по демонтажу "уставшего" путепроповода, были изменены маршруты троллейбусов 21, 22, 27, 30 и 42, сообщает "Киевпастранс". Кроме того, вместо части "рогатых" временно будут задействованы автобусы.
Так, на время реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вадима Гетьмана – Александра Довженко и проспекта Победы (Шулявский путепровод) работу общественного транспорта организуют следующим образом:
- движение троллейбусов маршрута № 22 будет организован как маршрут №22К "Аэропорт "Киев" – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод).
- движение троллейбусов №27 "метро "Почайна" – железнодорожная станция "Киев-Волынский" будет организовано на двух участках:
№27К "Киев-Волынский – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)
№27А "Почайна" – ул. Дегтяревская"
- движение троллейбусов №30 в обоих направлениях организуется по трассе:
от ул. Милославской до метро "Дорогожичи" по действующему маршруту, далее – ул. Ильенко – метро "Лукьяновская" – Воздухофлотский проспект – Севастопольская площадь – далее до ул. Кадетский Гай по действующему маршруту.
организуется движение временного троллейбусного маршрута №30К "ул. Милославская – ул. Дегтяревская"
- появится временный троллейбусный маршрут №21К "ул. Кадетский гай – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)"
- троллейбус №42 "метро "Лыбидская – ул. Дегтяревская" будет курсировать как троллейбусный маршрут №42Д "Лыбидская" – железнодорожная станция "Киев-Волынский"
- запустят временный автобусный маршрут №27ТР "ул. Дегтяревская – ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)".
Также по результатам утвержденной схемы организации дорожного движения внесены изменения в трассу движения автобусного маршрута №2 "ул. Булгакова – ул. Шолуденко".
В "Киевпастрансе" отметили, что пассажиры автобусов маршрута № 27ТР будут иметь право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, а пассажиры троллейбусов маршрутов №21К. 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д – проезда по месячным проездным для автобусов.
Для удобства пассажиров планируют организовать дополнительные остановки общественного транспорта в районе пересечения улиц Довженко и Цедика, пересечения ул. Нестерова и просп. Победы и ул. Гетьмана в районе Индустриального путепровода в направлении Севастопольской пл.
Кроме того, для создания благоприятных условий для разворота троллейбусов по Индустриальному путепроводу планируется перенести остановку по ул. Гетьмана, которая находится в районе Индустриального путепровода в направлении просп. Победы, обратно в направлении Севастопольской пл.
Также напомним, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА опубликовал схему объезда перекрытого участка дороги.
Напомним, первая очередь реконструкции предполагает демонтаж моста до основания, а затем его полное восстановление. На это уйдет 17 месяцев.
Ранее мы писали, как печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.
Как только соцсети заполнились фото с ямами на путепроводе, здесь тут же начали противоаварийный ремонт асфальта.
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