Совсем скоро начнет работать Kyiv Smart Card: для кого она будет наиболее выгодна

Сейчас проездные позволяют экономить почти 200 гривен в месяц

С первого апреля в Киеве вводят Kyiv Smart Card для проезда в общественном транспорте. Местным обещают существенную экономию. Сколько это будет стоить? И как выгоднее добираться до работы – купив разовый билет или "умный" месячный проездной?

Александр – студент. На дорогу в столичный университет ежедневно тратит значительную сумму:

"Метро, маршрутка и обратно маршрутка, метро. То есть, если без проездного, это 32 гривны в день".

Разовые путешествия дорогие, поэтому Саша купил проездной:

"Это гораздо выгоднее. Проездной на 46 поездок для студентов стоит 150 гривен".

Давайте посчитаем. Александр каждый день ездит на метро и маршрутке. Автобус стоит 8 гривен. Туда и обратно это уже 16 гривен. За месяц – 480 гривен. Плюс на метро он должен потратить столько же. Но парень покупает проездной за 150 гривен. Получается вплоть 330 гривен экономии. Обычный, не студенческий проездной сейчас обеспечит 46 поездок за 290 гривен. С ним сэкономить тоже можно, но менее 190 гривен.

А вот Андрей проездными не пользуется и каждый раз покупает жетоны в кассе. Почему?

"Нестабильно у меня с транспортом. Я езжу не постоянно на одном и том же транспорте, может быть метро, маршрутка, может быть автомобиль", – объясняет он.

С первого апреля в Киеве начнут продавать электронную Kyiv Smart Card, которая якобы экономит деньги на транспорт. Сколько? Сейчас посчитаем. Покупаем эту карточку за 50 грн. Если пополним сразу на 325, проезд в метро будет стоить нам не 8, а 6,50 гривен. Это 50 поездок. А вот безлимит обойдется в 1300 гривен.

Кстати, за рубежом проездной в ТОПе, но сколько благодаря нему удается сэкономить?

"Я передвигаюсь в основном на метро и автобусах. Если кататься каждый день, можно приобрести месячный проездной. И так сэкономить 20-25 евро", – говорят нам жители Брюсселя.

Напомним, ранее сообщалось, что замену жетонам – QR-билеты ввели на 10 станциях метро Киева. Причем, электронный билет на метро можно купить не только в кассе.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда.

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