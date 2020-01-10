Станцию метро "Майдан Незалежности" и переход на "Крещатик" закрыли из-за "минирования"

Фото: Андрей Пиндик

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В Киеве станция "Майдан Незалежности" и пересадочные переходы на "Хрещатик" закрыты на вход и выход, сообщает Киевский метролитен.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – рассказали в подземке.

Ранее в Киеве "заминировали" метро: несколько станций были закрыты для пассажиров. Полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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