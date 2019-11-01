В Киеве "заминировали" метро: несколько станций закрыты для пассажиров

В метро сообщают, что станции закрыты по техническим причинам

/ Фото: Александр Марущак

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В Киеве 1 ноября утром закрыли для пассажиров станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Они закрыты на вход и выход, поезда проезжают их без остановки, сообщают "Сегодня" пассажиры.

"Говорят, что по техническим причинам, но скорее всего очередной минер", – рассказали нам киевляне.

Также закрыт пересадочный узел между "Театральной" и "Золотыми воротами", и со станции "Крещатик" на Майдан.

В метро небольшой хаос. Благо, по громкой связи людям поясняют на какие станции нужно ехать, чтобы выйти на поверхность и попасть в нужное место.

Как оказалось, метро действительно закрыли из-за "минера".

"На станциях "Крещатик" и "Театральная" проводится проверка, в связи с анонимным звонком о минировании. Эти станции, а также соответствующие пересадки закрыты для пассажиров", – сообщили в столичной подземке.

В конце прошлой недели полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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