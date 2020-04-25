Метро Киева не будет работать до конца весны

Работа метро Киева в рамках плана выхода из карантина, который был разработан Кабинетом министров, будет возобновлена примерно 31 мая.

Об этом сообщает Киевский метрополитен в своем Telegram-канале.

"Возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем (этапе – Ред.), а это может произойти только спустя 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что метрополитен не сможет сразу перевозить всех жителей города.

Сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют специальные пропуска. И только на следующем, четвертом, этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока предполагают, что это произойдет примерно 10 июня.

Напомним, что карантин в Украине на днях продлили до 11 мая. При этом в кулуарах Киеврады называли датой окончания карантина 15 мая, но официально чиновники это число пока не называют.

Тем временем, в столичной подземке продолжаются ремонты. В частности, работы, которые раньше проводили по ночам, теперь проводят в дневное время.

Видео: КГГА

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