Страшное ДТП под Киевом: спасатели уточнили число погибших и выложили новые фото

В результате аварии погибли четыре человека и один оказался в больнице

Страшное ДТП под Киевом: спасатели уточнили число погибших и выложили новые фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/28a/f94/5c828af94fd3c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/28a/f94/5c828af94fd3c.jpeg 2019-03-08T17:54:00+02:00 Транспорт В результате аварии погибли четыре человека и один оказался в больнице

Спасатели Макаровского района сообщили новые данные о погибших в страшном ДТП, которое произошло в ночь на 8 марта в селе Яблоновка.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Киевской области, на месте аварии было обнаружено четверо погибших. Еще один человек – женщина с тяжелыми ранениями, была госпитализирована.





Стоит отметить, что ранее в полиции сообщали о пятерых погибших- 27-летнем водителе, и троих пассажирах – парнях 19 и 20 лет, а также 16 летней девушке. В то же время, копы сообщали о госпитализации после аварии 16 летней девушки с тяжелыми ранениями, которая, по их данным, была пятой пассажиркой разбившейся машины

Напомним, 6 марта под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса, жертвами которого стали два человека.

Также мы писали о том, как при выезде с моста Метро на Броварском проспекте столицы в ночь на 1 марта произошло масштабное ДТП – в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

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