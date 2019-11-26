Строительство метро на Виноградарь в Киеве: появились новые фото

Фото: Павел Авдокушин. Независимый городской обозреватель/Facebook

Киевлянин Павел Авдокушин снял уникальные фотографии строительства метро на Виноградарь, которое уже несколько месяцев продолжается в столице.

На своей странице в Facebook он уточнил, что фото сделаны на площадке №213, где находятся перегонные тоннели "Мостицкая" – "Проспект Правды" и вентиляционный узел.

Реклама

Напомним, общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

При этом отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а на прошлой неделе нельзя было проехаться по банковской карте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама