Стройка Шулявского моста: Кличко показал, как проходят работы – фото и видео

Фото: КГГА

На Шулявском путепроводе продолжается строительство. Сейчас там начали делать земляную насыпь со стороны путепровода от улицы Вадима Гетьмана. Собирают и армируют железобетонные конструкции подпорных стен, монтируют опалубки.

Также начали врезать газовые трубы обновленной участки системы, которая проходит под путепроводом. В настоящее время газоснабжение близлежащих объектов приостановят. Но специалисты уверяют, что ненадолго.

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"Еще на стройплощадке прокладывают канализационные сети методом штольневой проходки. Работы выполняют с вагонеткой, рельсами и специальным краном, который поднимает выкопанную землю на поверхность. Рядом работает специальный насос водопонижения, который откачивает воду, чтобы строители могли безопасно разрабатывать штольню для прокладки новых канализационных коммуникаций под путепроводом", – написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook .

Также мэр опубликовал видео о том, что происходит на стройплощадке.

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По графику выполнения работ, предоставленным генподрядчиком, в течение следующего месяца все прогоны металлической конструкции путепровода уже полностью установят и подготовят мост к асфальтированию.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 млн гривен, у генподрядчика уверяют, что все работы идут по графику.

Отметим, что Шулявский путепровод в столице должны достроить до конца декабря. Специалисты из Нидерландов уже установили третий пролет. Работы проводят достаточно быстро. Говорят, что благодаря современным технологиям. А потому и движение транспорта перекрывают на минимальные сроки.

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