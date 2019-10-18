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Транспортный коллапс: Киев остановился в огромных пробках

18 октября, 09:29

Тянучки сковали мосты через Днепр, проспекты Курбаса, Победы, Науки, Лобановского и Голосеевский

Утром в пятницу, 18 октября, в Киеве наблюдаются серьезные пробки. По данным сервиса Google Maps, по городу зафиксировано около 15 дорожно-транспортных происшествий.

В частности, тянучки утром есть на проспекте Бажана, около станци метро "Осокорки" произшла авария, движение в сторону Правого берега на Южном мосту усложнено. Кроме того, также в пробках – участок Столичного шоссе на подъезде к Южному мосту и эстакады.

Не лучше ситуация и на Надднепрянском шоссе, а с Левого на Правый берег застыл в тянучках Дарницкий мост. Отметим, что сегодня также частично ограничено движение на Дарницкой площади.

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Также заторы на мосту Патона, развязке на Правом берегу и на проспекте Соборности. Мост Метро наполовину свободен, однако проблемные участки – около станции метро "Левобережная".

Также следует объезжать и Северный мост, пробки кроме которого также сковали и Троещину с Радужным.

Тянучки утром есть традиционно на Небережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой, немного усложнено движение на Подоле и в центре.

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Проблемное движение на проспектах Науки, Лобановского и Голосеевском.

Застыла в тянучках Большая Окружная и выезд на нее с Софиевской Борщаговки.

Не менее свободны проспекты Леся Курбаса и Победы.

Напомним, что в марте в Киеве полностью было закрыто движение по Шулявскому путепроводу. В апреле мост (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается более чем в миллиард гривен.

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транспорт Киев пробки

Источник: Сегодня

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