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Транспортный коллапс на столичной Борщаговке: маршрутки объезжают пробки по тротуару (видео)

13 сентября, 11:39

Пешеходы сняли на видео, как общественный транспорт объезжает тянучки у линии неработающего скоростного трамвая

Пока на столичной Борщаговке продолжается транспортный коллапс, водители маршруток решили объезжать непрекращающиеся пробки в микрорайоне по тротуару.

Очевидцы такого инцидента сняли видео "оригинальной" езди и опубликовали его в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

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"Идешь такой по тротуару, идешь, потом – надоело и садишься в маршрутку. Удобно ж, нет?" – говорится в описании к видео.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Борщаговка на сегодня испытывает транспортные проблемы из-за ремонта путепроводов и приостановки работы скоростного трамвая. В частности, жители микрорайона вынуждены ожидать общественный транспорт по 30 минут, а автобусы ездят по трамвайным рельсам.

Отметим, что с началом ремонта Борщаговского путепровода в Киеве с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода

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Киев маршрутка Борщаговка

Источник: Сегодня

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