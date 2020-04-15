Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Буче на два дня закроют железнодорожный переезд: как объехать (схема)

15 апреля, 16:59

Мила Князьская-Ханова

Проезд возле станции перекроют 16 и 17 апреля

В городе Буча 16 и 17 апреля планируется ограничение движения автотранспорта. В эти дни с 8.00 до 20.00 будет временно закрыто движение автотранспорта на 31км ПК4 железнодорожного пути станции "Буча", сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта при проведении ремонтных работ, отметили в полиции. Также там опубликовали карту объезда и размещения временны дорожных знаков:

Реклама

В тренде
Пожары в Чернобыльской зоне: "вторая волна" может охватить десятки тысяч гектаров

На время ремонта железнодорожного переезда пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд в г. Буча, а также по улицам города Буча – Яблоновской, Заводской, Горького, Депутатской и Новое Шоссе.

Напомним, с 31 марта по 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом. Во время работ движение будет организовано по одной полосе. Работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.

А недавно начался самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ремонт переезд полиция движение Буча

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевский вокзал на карантине: что происходит внутри (видео)
Киевский вокзал на карантине: что происходит внутри (видео)Транспорт
Ужесточение карантина в Киеве: меряют ли температуру на въезде в город (видео)
Ужесточение карантина в Киеве: меряют ли температуру на въезде в город (видео)Другие новости
Столичное метро на карантине: что происходит внутри (видео)
Столичное метро на карантине: что происходит внутри (видео)Транспорт
Метро на Виноградарь: рыть тоннель будет щит по имени
Метро на Виноградарь: рыть тоннель будет щит по имени "Галина" (фото и видео)Транспорт
Ужесточение въезда в Киев: на каких КПП и как будут измерять температуру
Ужесточение въезда в Киев: на каких КПП и как будут измерять температуруДругие новости
"Борисполь" на карантине: что происходит в терминалах (видео)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...