В Буче на два дня закроют железнодорожный переезд: как объехать (схема)

В городе Буча 16 и 17 апреля планируется ограничение движения автотранспорта. В эти дни с 8.00 до 20.00 будет временно закрыто движение автотранспорта на 31км ПК4 железнодорожного пути станции "Буча", сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта при проведении ремонтных работ, отметили в полиции. Также там опубликовали карту объезда и размещения временны дорожных знаков:

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На время ремонта железнодорожного переезда пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд в г. Буча, а также по улицам города Буча – Яблоновской, Заводской, Горького, Депутатской и Новое Шоссе.

Напомним, с 31 марта по 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом. Во время работ движение будет организовано по одной полосе. Работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.

А недавно начался самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

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