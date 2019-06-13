В Киеве будут дважды перекрывать проспект Победы

Первое перекрытие планируют уже на следующей неделе

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве в связи со строительством нового Шулявского путепровода будут дважды перекрывать движение транспорта по проспекту Победы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Перекрывать проспект Победы для установки пролетных частей моста планируют дважды, на короткие сроки, когда движение транспорта будет наименьшим – в выходные", – говорится в сообщении.

Так, первое перекрытие планируют уже на следующей неделе, когда установят первый прогон. Второе перекрытие состоится через полтора месяца.

Отмечается, что киевлян предварительно уведомят об изменении схемы движения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на строительстве нового Шулявского путепровода в Киеве активизировались работы — на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

Напомним, движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

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