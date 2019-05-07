В Киеве частично перекроют улицу Эспланадную

В центре Киева будут проходить дорожные работы

Иллюстрация. Фото: пресс-служба мэрии Харькова

В центре Киева в ночь с 9 на 10 мая будет частично ограничено движение транспорта на ул. Эспланадной, сообщает "Киевавтодор".

Это связано с тем, что с 22:00 до 8:00 на участке от ул. Бассейной до ул. Рогнединской будут выполняться работы по устройству асфальтобетонного покрытия, уточнили в дорожной корпорации. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее мы сообщали, что в Киеве со 2 мая вводятся ограничения движения на ряде участков дорог. В частности, с 14:00 2 мая до 14:00 6 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина.

Также со 2 по 12 мая в связи с ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.

Отметим, что в Киеве готовят к сносу Рыбальский мост. Также мы писали, что с Шулявского моста сняли все плиты и демонтировали оставшиеся опоры.

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