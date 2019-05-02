В Киеве перекроют мост на Троещину и заезд на Воздухофлотский путепровод

Частичные ограничения движения транспорта связаны с проведением ремонтных работ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве со 2 мая вводятся ограничения движения на ряде участков дорог, сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

В частности, с 14:00 2 мая в 14:00 6 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина.

Также со 2 по 12 мая в связи с ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.

Напомним, что до 22:00 2 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе частично ограничено движение транспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на эстакаду Южного мостового перехода, возле станции метро "Выдубичи".

А с 6:00 1 мая в связи с продолжением выполнения работ по капитальному ремонту проспекта Академика Палладина движение транспорта на участке от ул. Академика Ефремова до Кольцевой дороги закрыто. Движение транспорта осуществляется по встречной полосе.

Отметим, что в Киеве готовят к сносу Рыбальский мост. Также мы писали, что с Шулявского моста сняли все плиты и демонтировали оставшиеся опоры.

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