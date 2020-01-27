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В Киеве частично перекроют Южный мост: названа причина

27 января, 08:37

Движение будет частично ограничено в направлении проспекта Бажана

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

В Киеве в понедельник, 27 января, на Южном мостус 9:00 до 15:00 будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"На Южном мосту продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения. На этот раз – непосредственно на мосту. Так, 27 января специалисты КК "Киевавтодор" проведут текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Левого берега. Работы организуют с 9:00 до 15:00. В это время основной поток транспорта движется в обратном направлении, поэтому дорожники будут меньше влиять на трафик", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в Киевской области в октябре прошлого года стартовал ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети. Проверка проводится для определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации.

Также журналисты "Сегодня" узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Кроме того, сообщалось, что из трассы Киев – Одесса хотят сделать автобан.

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транспорт Киев южный мост

Источник: Сегодня

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