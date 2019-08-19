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В центре Киева начался капитальный ремонт улицы: движение ограничено до октября

Сегодня, 10:04

Василий Михальчук

На участке улицы Пушкинской ограничили движение между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной

В центре Киева начался капитальный ремонт улицы Пушкинской. Из-за этого ограничили движение на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной.

Ремонт продлится до 30 сентября. Здесь уложат новый асфальт, поставят делиниаторы и установят LED-освещение. А окончить ремонт всей улицы обещают в следующем году.

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Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, перекрывали проспект Победы, а на Борщаговском путепроводе уже установили новые балки – они будут основой новой проезжей части моста.

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Вместе с тем идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе, а также перед Северным мостом. "Сегодня" побывали на месте и узнали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.  

Также в связи с ремонтом в Киеве частично ограничено движение на Дарницкой площади. 

Кроме того, асфальт будут менять и во дворах жилых домов в столице.

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Киев коммунальщики ремонт дорог

Источник: Сегодня

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