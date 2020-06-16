В Киеве планируют построить два автовокзала и три автостанции

В Киеве планируют построить два новых автовокзала и три автостанции. Это предусмотрено представленным проектом генерального плана столицы.

Так, автовокзалы хотят построить в районе жилого массива "Теремки" (южное и западное направления) и в районе Харьковской площади (северное, восточное и юго-восточное направления).

"Такое решение принято для улучшения обслуживания пассажиров и перевозчиков междугородного автобусного сообщения, а также, что очень важно в условиях перегруженного городского трафика, чтобы исключить движение междугородных автобусов по улицам города", - уточнили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Намечено строительство новых автостанций "Новобеличи", "Троещина" и "Лесничество", также планируется реконструкция существующих автостанций "Дарница" и "Полесье". В то же время предусматривается прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, автостанций "Подол", "Южная" и "Дачная".

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Ранее столичные автовокзалы продали на аукционе за 230 миллионов гривен. В рамках приватизационных условий новые владельцы должны сохранять деятельность автостанций по Киеву в течение 5 лет и по области в течение 15 лет.

Напомним, коммунальная организация "Киевгенплан" завершила разработку проекта нового генерального плана столицы и опубликовала основные положения документа. Сам генплан состоит из 17 томов и брошюры с основными положениями. Общественные слушания и обсуждения проекта генплана должны были начаться 20 марта, однако их перенесли из-за карантина.

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Киевляне смогут изучить материалы проекта и предоставить свои замечания и предложения по электронному адресу: kyivgenplan.prop@gmail.com, а также по почтовому адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 32.

Новости "Сегодня" сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет, в декабре прошлого года.

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