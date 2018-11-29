В Киеве из-за футбола ограничили работу метро

В Киеве три станции метрополитена – "Олимпиская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" работают в особом режиме с 18:55 до 19:55, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Так, в это время "Олимпийская" закрыта для пассажиров, поезда проезжают ее, не останавливаясь. "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход, а "Дворец спорта" – на выход.

После 21:25 возможно ограничение входа пассажиров на эти станции.

Ограничения ввели в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" ради безопасности пассажиров, отметили в метро.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Киеве проходит матч группового этапа Лиги Европы "Ворскла" (Полтава) – "Арсенал" (Лондон). Он должен был состояться в Полтаве, но в связи с введением военного положения игру перенесли на киевский стадион.

Напомним, 28 ноября в Киеве в вечерний час пик наблюдалось огромное столпотворение на станции метро "Лукьяновская". Сотни людей стояли в фойе, пытаясь пройти через турникеты на станцию.

Утром в среду, 28 ноября, в час пик было приостановлено движение поездов в метро на Святошинско-Броварской линии. В пресс-службе "Киевского метрополитена" сообщили, что остановка движения произошла по техническим причинам.

Очевидцы отметили, что пассажиров высадили на станции метро "Крещатик" и объявили, что поезд дальше не поедет. Кроме того, вход на станцию "Крещатик" закрыли, а граждан попросили воспользоваться наземным транспортом. Также была закрыта станция метро "Вокзальная".