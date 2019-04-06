В Киеве из-за марафона перекрыли центральные улицы
Движение перекрыли на Контрактовой площади и прилегающих улицах
Центральные улицы Киева перекрыли из-за проведения 9-го полумарафона. Сейчас там занимаются монтажом конструкций, необходимых для проведения забега. Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.
Начиная с 05:00 утра 6 апреля и заканчивая 22:00 вечера 7 апреля движение транспорта на Контрактовой площади и прилегающих к ней улиц запретили.
То есть, перекрытыми будут улицы: Межигорская – от Контрактовой площади до Спасской; сама Контрактовая площадь начиная с Константиновской; улица Григория Сковороды – от Контрактовой до Волошской; улица Петра Сагайдачного – от Контрактовой площади до Андреевской.
Само мероприятие начнется в воскресенье, седьмого апреля. Всего будет два маршрута: на 21 км и на 10 км. В состязаниях примут участие 13 тысяч атлетов (в прошлом году таких было 10 тысяч) из 52 стран мира.
Напомним, ранее мы сообщали о реконструкции Окружной дороги в Киеве. Теперь несколько участков трассы переходят в ведение столицы.
Также мы писали, что в Киеве на улице Новоконстантиновская, 2а на территории промышленной зоны на двух женщин во время ремонтных работ рухнули плиты . Женщины проводили ремонтные работы на территории одного из зданий, в котором ранее находилась автомастерская. Изначально шла речь о том, что произошел взрыв, однако информация не подтвердилась.
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