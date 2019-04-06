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В Киеве из-за марафона перекрыли центральные улицы

Сегодня, 11:40

Движение перекрыли на Контрактовой площади и прилегающих улицах

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Киеве из-за марафона перекрыли центральные улицы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dfc/8a7/5c9dfc8a78ee4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dfc/8a7/5c9dfc8a78ee4.jpg Транспорт Движение перекрыли на Контрактовой площади и прилегающих улицах

Центральные улицы Киева перекрыли из-за проведения 9-го полумарафона. Сейчас там занимаются монтажом конструкций, необходимых для проведения забега. Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

Начиная с 05:00 утра 6 апреля и заканчивая 22:00 вечера 7 апреля движение транспорта на Контрактовой площади и прилегающих к ней улиц запретили.

То есть, перекрытыми будут улицы: Межигорская – от Контрактовой площади до Спасской; сама Контрактовая площадь начиная с Константиновской; улица Григория Сковороды – от Контрактовой до Волошской; улица Петра Сагайдачного – от Контрактовой площади до Андреевской.

Само мероприятие начнется в воскресенье, седьмого апреля. Всего будет два маршрута: на 21 км и на 10 км. В состязаниях примут участие 13 тысяч атлетов (в прошлом году таких было 10 тысяч) из 52 стран мира.

Напомним, ранее мы сообщали о реконструкции Окружной дороги в Киеве. Теперь несколько участков трассы переходят в ведение столицы.

Также мы писали, что в Киеве на улице Новоконстантиновская, 2а на территории промышленной зоны на двух женщин во время ремонтных работ рухнули плиты . Женщины проводили ремонтные работы на территории одного из зданий, в котором ранее находилась автомастерская. Изначально шла речь о том, что произошел взрыв, однако информация не подтвердилась. 


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Тег транспорт, Киев, забег, марафон, перекрытие дорог

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