В Киеве из-за многокилометровой пробки людям приходится идти пешком вдоль дороги: видео

Проблемы – в Святошинском районе, в центре и на мостах

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киеве в пятницу, 21 июня, утром наблюдаются многочисленные ДТП и километровые заторы. Согласно данным Google Maps, наиболее проблемные участки – в Святошинском районе, в центре, а также на мостах.

В частности, парализовано движение на Академгородке – на проспекте Академика Палладина почти до самого проспекта Победы. На Палладина затянулся ремонт дороги, поэтому местным жителям уже несколько дней приходится из-за тянучек идти несколько километров до метро пешком вдоль проезжей части.

В сторону центре парализован также проспект Победы от метро "Житомирская" до "Нивок", на этом участке зафиксировано три ДТП. Традиционно пробки на улице Вадима Гетьмана, стоит и Леся Курбаса в районе "Юности". На Воздухофлотском тоже несколько аварий, поэтому он парализован в обоих направлениях, серьезно усложнено движение на улице Юрия Ильенко.

Наблюдаются тянучки на Софиейвской Борщаговке на улице Соборная, на Голосеево стоит в заторах вдоль парка Голосеевский проспект.

Кроме того, едва движется мост Патона и проспект Соборности, Дарницкий мост и Дарницкое шоссе, Южный мост свободен, но на Славутиче произошло ДТП, а проспект Бажана скован заторами.

Северный мост свободен.

Напомним, что c субботы, 22 июня, в Киеве стартует капремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"). Тут до конца года полностью перекроют движение на половине моста, ведущей в сторону центра города.

Отметим, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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