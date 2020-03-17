В Киеве изменит работу городская электричка

Поезда будут ходить только в час пик

В столице с 18 марта вводятся временные изменения в работе городской электрички, предупредили в "Киевпастрансе".

"В связи с технической неисправностью вагонов и недостаточным количеством исправных электропоездов с 18 марта временно отменяется кольцевое движение городской электрички в направлениях Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница) и Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница) и планируется переход на "челночный" движение электропоездов на участке от з.п. Троещина ст. Почайна и от ст. Почайна к з.п. Троещина", – говорится в сообщении транспортной компании.

Курсирование городской электрички будет проходить в часы "пик". Об установлении временного "челночного" движения электропоездов и расписание их движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, 17 марта в 23:00 в Киеве из-за коронавируса закрывается метрополитен. Предварительно, подземка возобновит свою работу 3 апреля.

Кроме того, с 18 марта, согласно решению Кабмина, в Киеве, как и по всей Украины, будут прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Также общественный транспорт будет перевозить не более 10 пассажиров одновременно.

Напомним, что в Киеве на данный момент зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом. Смотрите о карантине по всей Украине:

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