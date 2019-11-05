В Киеве на Отрадном закрыли пешеходный мост

На Отрадном, недалеко от которого несколько месяцев ремонтируют Борщаговский путепровод, с 5 ноября закрыли на ремонт пешеходный мост на пересечении просп. Комарова и ул. Василенко. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
Как сообщили в коммунальной корпорации, полностью будут заменены прогоны, опоры, лестницы моста, а также построены лифты.
При благоприятных погодных условиях завершить первую часть работ и открыть проход для пешеходов планируют до конца этого года. Весь комплекс работ будет завершен до июня 2020 года.
Обойти перекрытый путепровод можно через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".
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Напомним, что с началом ремонта Борщаговского путепровода жители густонаселенного микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.
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