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В Киеве на Отрадном закрыли пешеходный мост

5 ноября, 10:18

Обойти перекрытый путепровод можно через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ"

Фото: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

На Отрадном, недалеко от которого несколько месяцев ремонтируют Борщаговский путепровод, с 5 ноября закрыли на ремонт пешеходный мост на пересечении просп. Комарова и ул. Василенко. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Как сообщили в коммунальной корпорации, полностью будут заменены прогоны, опоры, лестницы моста, а также построены лифты.

При благоприятных погодных условиях завершить первую часть работ и открыть проход для пешеходов планируют до конца этого года. Весь комплекс работ будет завершен до июня 2020 года.

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Обойти перекрытый путепровод можно через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".

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Напомним, что с началом ремонта Борщаговского путепровода жители густонаселенного микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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Киев ремонт мост

Источник: Сегодня

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