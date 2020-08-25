В Киеве на неделю закроют съезд с Шулявского моста

Движение с улицы Гетьмана на проспект Победы будет закрыто

В Киеве снова ограничат движение на Шулявском мосту. С 8 утра 26 августа до 8 утра 1 сентября перекроют проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы. Таким образом съезд с Шулявского моста будет закрыт, сообщают в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

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"Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода. Коммунальное предприятие извиняется за временные неудобства", – говорится в сообщении на сайте КГГА.

Напомним, в июле водители проехались по свежеуложенному асфальту на съездах Шулявского путепровода, игнорируя ограждения. Съезды ранее, как сообщали новости "Сегодня", были перекрыты для асфальтирования.

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