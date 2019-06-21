В Киеве на несколько дней ограничат движение на Северном мосту

Специалисты проведут бетонирование плиты под проезжей частью

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве с вечера пятницы, 21 июня, на Северном мосту частично ограничат движение транспорта в направлении Троещины. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 21:00 21 июня до 25 июня продлится ремонт плиты проезжей части участка моста через р. Десенка. В связи с этим будут ограничены вторая и третяя полосы движения в направлении Троещины", – говорится в сообщении

Во время ремонта специалисты проведут бетонирование плиты под проезжей частью, вложат новую гидроизоляцию и асфальтобетон.

Напомним, в Киеве идут массовые ремонты мостов и путепроводов. Ведутся работы на Шулявском, Южном, Метромосту, на Борщаговском путепроводе и многих других. Водители и киевляне жалуются на пробки и на то, что работы на важных городских артериях идут одновременно. Власти парируют, что многие объекты аварийные и там нужны срочные и капитальные работы.

При этом с 22 июня начинается масштабный капремонт путепровода на стыке проспектов Комарова и Леся Курбаса, заложниками которого на длительное время окажутся сотни тысяч жителей Борщаговки, Отрадного, ближайших пригородов, например Вишневого.

Отметим, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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