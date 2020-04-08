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В Киеве на несколько дней ограничат движение по Крещатику

8 апреля, 00:09

Мила Князьская-Ханова

До конца недели будет проходить дорожный ремонт

С 7 апреля по 9 апреля, а также 11 апреля на улице Крещатик частично ограничено движение транспорта, сообщили в "Киевавтодоре".

Сейчас на центральной улице продолжается текущий ремонт. Покрытие обновляют большими участками. Дорожники работают по всей длине улицы от Европейской до Бессарабской площади.

Работы выполняют постепенно, чтобы уменьшить ограничения движения.

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Кроме того, 8 апреля на части просп. Мира частично ограничат движение с 8:00 до 20:00. Там продолжается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать на участке между улицами Чупринки и домом № 14. 8 апреля на этом участке будут стелить верхний слой покрытия. Во время работ движение на улице будет частично ограничено.

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Напомним, с 31 марта по 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом. Во время работ движение будет организовано по одной полосе. Работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.

А недавно начался самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

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ремонт Крещатик киевавтодор ремонт дорог дорожники

Источник: Сегодня

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