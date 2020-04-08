В Киеве на несколько дней ограничат движение по Крещатику

С 7 апреля по 9 апреля, а также 11 апреля на улице Крещатик частично ограничено движение транспорта, сообщили в "Киевавтодоре".

Сейчас на центральной улице продолжается текущий ремонт. Покрытие обновляют большими участками. Дорожники работают по всей длине улицы от Европейской до Бессарабской площади.

Работы выполняют постепенно, чтобы уменьшить ограничения движения.

Реклама

Кроме того, 8 апреля на части просп. Мира частично ограничат движение с 8:00 до 20:00. Там продолжается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать на участке между улицами Чупринки и домом № 14. 8 апреля на этом участке будут стелить верхний слой покрытия. Во время работ движение на улице будет частично ограничено.

В тренде У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

Напомним, с 31 марта по 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом. Во время работ движение будет организовано по одной полосе. Работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.

А недавно начался самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама