В Киеве на несколько дней ограничат движение по улице Гринченко

Дорожники заменят асфальтобетон и выровняют люки смотровых колодцев

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве в период 19-24 июня будет частично ограничено движение транспорта на улице Николая Гринченко. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 19 по 24 июня на улице Николая Гринченко продлится средний ремонт дорожного покрытия. В настоящее время движение по улице будет частично ограничено. В частности, дорожники заменят асфальтобетон и выровняют люки смотровых колодцев", - говорится в сообщении.

Водителей просят не парковать автомобили на обочине и тротуарах улицы.

Напомним, что с субботы, 22 июня, в Киеве стартует капремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"). Тут до конца года полностью перекроют движение на половине моста, ведущей в сторону центра города. В "Киевавтодоре" признали путепровод аварийным. На втором этапе (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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