В Киеве на период карантина запустили новые маршруты на общественном транспорте

В Киеве на период действия карантина запустили два дополнительных маршрута на общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Так, появился автобусный маршрут № 99-Д "Станция метро "Минская" – станция метро "Нивки" с заездом в Диагностический центр.
"Этот маршрут соединил два регулярных автобусных маршут – 99 и 32. Очень важно, что новый маршрут позволит работникам нескольких медицинских учреждений, в частности, Киевской городской клинической больницы № 8 и городского Диагностического центра, удобно добраться до работы", – говорится в сообщении.
Также с 26 марта запущен троллейбусный маршрут № 25 "Проспект Свободы" – "Станция метро "Почайна".
Напомним, с 23 марта в столице общественный транспорт перевозит пассажиров только при наличии специальных билетов. Это не отменило очереди на остановках, а городской транспорт по-прежнему ездит в тянучках.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал штрафовать нарушителей карантина в столице.
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