В Киеве на период карантина запустили новые маршруты на общественном транспорте

Стал курсировать автобус № 99-Д "Станция метро "Минская" - станция метро "Нивки" и троллейбус № 25 "Проспект Свободы" - "Станция метро "Почайна"

В Киеве на период действия карантина запустили два дополнительных маршрута на общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, появился автобусный маршрут № 99-Д "Станция метро "Минская" – станция метро "Нивки" с заездом в Диагностический центр.

"Этот маршрут соединил два регулярных автобусных маршут – 99 и 32. Очень важно, что новый маршрут позволит работникам нескольких медицинских учреждений, в частности, Киевской городской клинической больницы № 8 и городского Диагностического центра, удобно добраться до работы", – говорится в сообщении.

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Фото: КГГА

Также с 26 марта запущен троллейбусный маршрут № 25 "Проспект Свободы" – "Станция метро "Почайна".

Напомним, с 23 марта в столице общественный транспорт перевозит пассажиров только при наличии специальных билетов. Это не отменило очереди на остановках, а городской транспорт по-прежнему ездит в тянучках.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал штрафовать нарушителей карантина в столице.

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