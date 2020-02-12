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В Киеве на Северном мосту ограничат движение

12 февраля, 00:53

Движение ограничат 12 февраля в связи с ремонтными работами

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве в среду, 12 февраля, ограничат движение транспорта на Северном мосту. Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

Сообщается, что ограничение движения будет связано с проведением ремонтных работ на мосту. В частности, движение будет ограничено с 9:00 до 14:00 12 февраля в направлении Троещины. С 14:00 до 20:00 – будут проводиться ремонтные работы в направлении станции метро "Почайная".

"Чтобы меньше влиять на трафик в первой части дня работать в направлении Троещины. А после обеда – в сторону станции метро "Почайная", – сообщили в "Киевавтодор".

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Ранее сообщалось, что в Киеве с 10 февраля ограничат движение на аварийном мосту Патона, так как там начнут проводить обследование конструкций.

Как ранее уже сообщали новости "Сегодня", заниматься инспекцией переправы будут специалисты Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

Кроме того, смотрите в сюжете, как сайт "Сегодня" ранее проинспектировал строительство Подольско-Воскресенского моста в столице, проплыв по Днепру:

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Киев киевавтодор ремонтные работы движение транспорта Северный мост

Источник: Сегодня

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