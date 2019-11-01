В Киеве на выходные закроют скоростной трамвай

Скоростной трамвай № 1 не будет курсировать 2 и 3 ноября

Внесены изменения в работу скоростных трамваев, движение которых только недавно было восстановлено в Киеве. Скоростной трамвай № 1 не будет курсировать 2 и 3 ноября. Это связано с ремонтом колеи на участке между улицей Генерала Потапова и бульваром Кольцова. В то же время трамвай № 3 останется на линии и будет работать, как обычно, сообщает "Киевпасстранс".

Количество автобусов № 2Т увеличат (они будут курсировать с интервалом в 7 минут при условии отсутствия каких-либо заторов и ДТП).

Из-за ремонта путей на пересечении улиц Константиновской и Щекавицкой 2 и 3 ноября трамваи №№ 12, 16,19 будут двигаться по сокращенным маршрутам — до Подольского ТРЭД, сообщили в "Киевпасстрансе":

№ 12К проследует от Пущи Водицы;

№ 16К — от станции метро "Героев Днепра";

№ 19К — от площади Тараса Шевченко.

Для удобства пассажиров организуют работу автобуса № 19Т — от станции метро "Контрактовая площадь" до Куреневского парка. Пассажиры имеют право проезда в автобусе по ранее приобретенным проездным для трамвая.

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В связи со строительством Шулявского моста (напомним, что столичные власти обещали сдать Шулявский путепровод до конца 2019 года) в ночь на 1 и 2 ноября (с 00:30 до 05:30) троллейбусы № № 92Н, 93Н, 94Н проследуют по измененным схемам:

№ 92Н — от проспекта Свободы до улицы Маршала Гречко по своему маршруту, далее по улицам Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, потом снова по действующей трассе;

№№ 93Н, 94Н соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Курбаса до проспекта Победы по привычной схеме, далее по улицам Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, снова вырулят на свои маршруты.

Для троллейбусов №№ 30, 30К в ночь на 1 ноября предусмотрены сокращенные графики движения, что обусловлено ремонтом контактной сети на проспекте Степана Бандеры. Последние отправления для троллейбусов:

№ 30 — от Кадетского Гая в 22:00, 22:20; от станции метро "Почайна" в направлении улицы Милославской в 22:49, 23:09; от улицы Милославской в 23:20, 23:40;

№ 30К — от улицы Дегтяревской в 23:18, 23:38; от улицы Милославской в 22:50, 23:05.

Следующие отправления указанных троллейбусов в направлении жилмассива Троещина организуют до станции метро "Почайна".

Напомним, Киеврада приняла решение, которое предусматривает обновление трамвайного парка столицы. Так, для модернизации городского транспорта Киева за счет привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра, сообщили в городском совете. Решение поддержали 66 депутатов Киеврады.

Как мы писали ранее, что на станциях метро "Крещатик" и "Театральная" произошло чрезвычайное происшествие. Неизвестный сообщил о "минировании" станций. Теперь они закрыты на вход, выход, а также пересадку. Взрывотехники проверяют обе станции на наличии взрывного устройства.

Напомним, ЧП с трамваем – далеко не первое в столице:

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