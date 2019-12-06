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В Киеве на "зебре" появилась светодиодная подсветка: видео

6 декабря, 11:26

LED-фонари, работающие на солнечных батареях, появились на пешеходном переходе на улице Федорова

В Киеве на пешеходном переходу на улице Ивана Федорова установили светодиодные элементы, работающие на солнечные батареях. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"Мы установили новые технические средства на нерегулируемых пешеходных переходах и осевой линии разметки. В них встроены LED-фонари, которые ночью ярко сверкают. Это будет дополнительно сигнализировать водителям о дорожной ситуации", - заявил генеральный директор коммунальной корпорации Александр Густелев.

Питание LED-фонаря осуществляется от солнечной батареи.

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Ранее в центре Киева на улице Пушкинской, которую обновляют за 144 млн гривен, появилась необычная подсветка на пешеходных переходах. В частности, на пешеходных переходах на перекрестке с улицей Прорезной установлены LED-камни, которые дополнительно сигнализируют пешеходам о фазе светофора.

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Также сообщалось, что что на велодорожке, которую обустроили на Пушкинской, сначала установили МАФ, а потом стали парковать автомобили.

Кроме того, новости "Сегодня" писали об уникальных светофорах в Виннице.

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Киев пешеходный переход зебра

Источник: Сегодня

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