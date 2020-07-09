Українська
$ 26,95
30,43
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве начали массово проверять парковки

9 июля, 12:22

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Власти озвучили правила, которые нужно соблюдать

Департамент транспортной инфраструктуры начал большую проверку парковок Киева. Прежде всего чиновники обследуют специально оборудованные парковки, то есть те, которые размещены за пределами проезжей части улицы, дороги или тротуара, сообщает КГГА.

Реклама

Так, на паркингах проверят наличие правовых оснований на предоставление услуг по парковке и соответствие площадок схеме организации дорожного движения.

В частности, специалисты обращают внимание на следующие правила:

  • на площадках для парковки запрещено осуществлять любую деятельность, кроме парковки транспортных средств;
  • парковка не должен выходить за пределы, указанные в схеме организации дорожного движения;
  • контрагенты, на площадках которых будут выявлены нарушения, должны их устранить;
  • если парковка размещена на земельном участке коммунальной собственности без договора, то есть незаконно, этим будет заниматься полиция.

Проверки проводятся совместно с Управлением патрульной полиции Киева, специалистами контроля за благоустройством и общественными организациями.

В тренде
В Киеве начали принимать документы в ПТУ: какие новые профессии можно получить без ВНО

Отметим, первую роторную парковку в Киеве пока так и не установили возле здания Житнего рынка, как это планировалось в начале года. Напомним, в январе чиновники обещали установить ее в марте или апреле. Всему виной коронавирус, который внес коррективы в жизнь города и планы КГГА.

Реклама

А зимой в городе начали работать новые эвакуаторы белого цвета, которые убирают авто нарушителей меньше чем за минуту.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев проверка парковка КГГА

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)Происшествия
Трасса Одесса-Киев стоит в пробках, отдыхающие массово едут домой: фото
Трасса Одесса-Киев стоит в пробках, отдыхающие массово едут домой: фотоОдесса
Билеты вместо жетонов: пассажиры засыпали метро мусором (фото)
Билеты вместо жетонов: пассажиры засыпали метро мусором (фото)Транспорт
В Киеве водителю пришло
В Киеве водителю пришло "письмо счастья" за чужое нарушение: что делать в таких случаяхТранспорт
Киевский аэропорт анонсировал масштабные увольнения: названа причина
Киевский аэропорт анонсировал масштабные увольнения: названа причинаТранспорт
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не убило пешехода (видео)
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не убило пешехода (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять