В Киеве начали массово проверять парковки

Власти озвучили правила, которые нужно соблюдать

Департамент транспортной инфраструктуры начал большую проверку парковок Киева. Прежде всего чиновники обследуют специально оборудованные парковки, то есть те, которые размещены за пределами проезжей части улицы, дороги или тротуара, сообщает КГГА.

Реклама

Так, на паркингах проверят наличие правовых оснований на предоставление услуг по парковке и соответствие площадок схеме организации дорожного движения.

В частности, специалисты обращают внимание на следующие правила:

на площадках для парковки запрещено осуществлять любую деятельность, кроме парковки транспортных средств;

парковка не должен выходить за пределы, указанные в схеме организации дорожного движения;

контрагенты, на площадках которых будут выявлены нарушения, должны их устранить;

если парковка размещена на земельном участке коммунальной собственности без договора, то есть незаконно, этим будет заниматься полиция.

Проверки проводятся совместно с Управлением патрульной полиции Киева, специалистами контроля за благоустройством и общественными организациями.

В тренде В Киеве начали принимать документы в ПТУ: какие новые профессии можно получить без ВНО

Отметим, первую роторную парковку в Киеве пока так и не установили возле здания Житнего рынка, как это планировалось в начале года. Напомним, в январе чиновники обещали установить ее в марте или апреле. Всему виной коронавирус, который внес коррективы в жизнь города и планы КГГА.

Реклама

А зимой в городе начали работать новые эвакуаторы белого цвета, которые убирают авто нарушителей меньше чем за минуту.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама