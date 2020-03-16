В Киеве не ходили троллейбусы: что произошло (видео)

В Киеве в вечерний "час пик" под Воздухофлотским путепроводом было парализовано движение троллейбусов в сторону проспекта Победы. Из-за обрыва контактной сети более 10 троллейбусов стояли вереницей почти от цирка.

Образовался большой затор. Под путепроводом ремонтная бригада "Киевпастранса" пыталась оперативно отремонтировать оборванные провода. В ремонтных работах задействовали автовышку.

Видео: Александр Марущак, "Сегодня"

Как оказалось, под мостом застрял тягач, который перевозил трактор. Он не рассчитал габариты и застрял, оборвав контактную сеть троллейбусов.

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В итоге, движение троллейбусов №19, 19д, 30, 33 было временно приостановлено по техническим причинам. По данным "Киевпастранса", движение было восстановлено в 20:30, однако троллейбусы все еще курсируют с отклонением от графика.

Видео: Александр Марущак, "Сегодня"

Напомним, масштабный транспортный коллапс на Академгородке произошел в Киеве 19 февраля вечером. Там внезапно отключились светофоры. Из-за поломки движение по проспекту Палладина былополностью заблокировано.

Ранее 13 февраля, в результате ДТП на столичном Подоле остановилось движение трамваевна улице Глубочицкой.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где открыли проезд по новому мосту, однако еще не сделали с него съезды.

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