В Киеве снова остановились скоростные трамваи: люди идут пешком вдоль дороги (видео)

/ Фото: Сергей Ревера

В Киеве во вторник, 11 февраля, снова остановились трамваи на скоростной линии. Люди вынуждены идти пешком вдоль дороги. Об этом сообщает Telegram-канал "Киевские новости".

"На Вацлава Гавела остановилось движение трамваев №1 и №3 в сторону центра", – говорится в сообщении канала, где также опубликовано видео.

Видео: Kievmap

Пока что в "Киевпастрансе" не сообщили причину ЧП.

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Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а ранее нельзя было проехаться по банковской карте.

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Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где открыли проезд по новому мосту, однако еще не сделали с него съезды.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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