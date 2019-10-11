В Киеве ограничат движение на Надднепрянском шоссе

Движение частично перекроют на два часа 15 октября, однако на 5-10 минут движение будет перекрыто полностью

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве 15 октября с 10:00 до 11:00 в направлении моста им. Патона и с 12:00 до 13:00 в направлении Корчеватого будут ограничивать движение транспорта в связи с прокладкой электрокабеля на Надднепрянском шоссе вблизи станции метро "Выдубичи". Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Работы продлятся два часа. Однако, в связи с производственной необходимостью планируется полное перекрытие движения на 5-10 минут единовременно в каждом направлении движения", - говорится в сообщении.

Фото: "Киевавтодор" Реклама

Напомним, в эти выходные в Киеве на Шулявском путепроводе, строительство которого ведется уже несколько месяцев и подорожало до миллиарда гривен, будут устанавливать новый прогон моста. В связи с этим участок проспекта Победы перекроют более чем на сутки.

Напомним, что Шулявский путепровод ремонтируется с весны этого года, а с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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