В Киеве ограничат движение скоростного трамвая на Борщаговке

Ограничения связаны с ремонтом путепровода

Фото: Сергей Ревера

В Киеве с 22 июня ограничат движение скоростных трамваев трамваев №1 и №3 в связи с ремонтом путепровода на Борщаговке. Об том сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"С 22 июня движение трамваев № 1 и № 3 будет ограничено в связи с началом капитального ремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский – Святошин (около платформы "Борщаговка")", – говорится в сообщении.

На время реконструкции для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров "Киевпастранс" организует следующие маршруты:

трамвайный маршрут № 2: от ул. Академика Королева до станции "Ромена Роллана" (бесплатный маршрут);

Фото: КГГА

автобусный маршрут № 3Т: от станции "Кольцевая дорога" до станции "Старовокзальная" через просп. Леся Курбаса, просп. Космонавта Комарова;

Фото: КГГА

автобусный маршрут № 4: от Михайловской Борщаговки до Индустриального путепровода через просп. Отрадный.

Фото: КГГА

Напомним, что на аварийном путепроводе до конца года полностью перекроют движение на половине моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе ремонта (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве ограничат движение скоростного трамвая на Борщаговке". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"